Andy van der Meijde heeft geen spijt van opmerking over Pierre van Hooijdonk, maar komt wel terug op andere uitspraken

Andy van der Meijde heeft geen spijt van de uitspraken die hij over Pierre van Hooijdonk heeft gedaan. De oud-voetballer van onder meer Ajax en PSV noemde Van Hooijdonk afgelopen maandag in de uitzending van Veronica Offside een 'rat' naar aanleiding van diens opmerking over Maurice Steijn. Van der Meijde komt wél terug op zijn opmerking over Sydney van Hooijdonk.

Ajax en PSV waren de afgelopen dagen actief op de transfermarkt en de Eindhovenaren kwalificeerden zich dinsdagavond ten koste van Sturm Graz voor de play-offs voor de Champions League, maar in voetballand ging het eigenlijk alleen maar over Van Hooijdonk senior. De voormalig Oranje-international baarde afgelopen zondag opzien met zijn opmerking over Ajax-trainer Steijn in het programma Studio Voetbal. Van Hooijdonk heeft zijn uitspraken inmiddels gerectificeerd en zich verontschuldigd richting Steijn, maar Van der Meijde blijft bij zijn maandagavond verkondigde mening.

De oud-profvoetballer noemde Van Hooijdonk een ‘rat’. “Ja, dat vind ik. Als je persoonlijk iets tegen hem hebt, dan ga je dat niet op televisie zeggen. Dat hoort toch niet”, reageert Van der Meijde in gesprek met Veronica Offside-verslaggever Tom Staal. Van der Meijde is zich ervan bewust dat hij met zijn opmerking hetzelfde deed als Van Hooijdonk, maar volgens hem was dat puur een reactie op diens opmerking bij Studio Voetbal. “Het is gewoon vals. Het hoort niet. Dan moet je met feiten komen. Als je A zegt, dan moet je ook B zeggen. Maar dat heeft hij niet gedaan.”

Van der Meijde liet zich maandagavond ook uit over Sydney van Hooijdonk. Van der Meijde haalde een incident van een paar jaar geleden aan. Volgens de voormalig profvoetballer was Van Hooijdonk in zijn periode als speler van NAC Breda dronken onder de douche gestapt en had hij zichzelf vervolgens geblesseerd. De voetballer reageerde dinsdagavond op X, het voormalige Twitter, op de uitspraken van Van der Meijde. Hij noemde die ‘pure leugens’. “Ik had gezegd dat hij dronken was, maar dat was dus waarschijnlijk niet zo. Dat rectificeer ik bij deze. Maar hij is wel geblesseerd geraakt onder de douche en daar ging het om”, aldus Van der Meijde.

De Arnhemmer geeft aan niks tegen Van Hooijdonk junior te hebben. “Ik vind hem ook een goede voetballer. Ik heb ook niks tegen Sydney ofzo. Ik hoop dat hij heel ver komt. Het is zonde dat hij zo’n vader heeft, die het best wel kan verknallen voor hem.” Maandagavond bij Veronica Offside had Van der Meijde ook al zijn twijfels over de gevolgen die de uitspraken van Van Hooijdonk senior kunnen hebben voor de loopbaan van zijn zoon. Volgens Van der Meije zit geen enkele club te wachten op iemand die voor zoveel ophef kan zorgen.

