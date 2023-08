Arjen Robben keert in andere functie terug bij FC Groningen

Arjen Robben (39) keert terug op het trainingsveld van FC Groningen. Ditmaal niet als speler, maar in een technische rol van de staf. De oud-international gaat ook de trainerscursus UEFA B volgen in samenspraak met de KNVB en keert daarvoor terug op Sportpark Corpus den Hoorn.

Robben gaat twee dagen per week meelopen, waarbij de nadruk ligt bij het O18-team van voormalige ploeggenoot Melchior Schoenmakers. Daarnaast sluit Robben wellicht incidenteel ook aan bij andere teams, als dat vanuit Robben of FC Groningen wenselijk is. “Daarnaast moet ik ook de cursus doen, dus dan zijn de dagen ook ingepland”, aldus de buitenspeler, die niet weet of hij ook bij het eerste team zal aansluiten. “Dat zou een keertje kunnen, maar daar ligt niks concreets op tafel.”

Wel heeft Robben de intentie om ook bij andere teams te kijken van de Trots van het Noorden. “Vooralsnog noem ik het een stage. Ik ben net begonnen, het is een ontdekkingsfase. Na een jaar wil ik kijken of ik ermee door wil, of dit het is. Ik wil graag ontdekken of het bij mij past”, zei Robben, die bij Be Quick 1887 in Haren al anderhalf jaar ervaring heeft opgedaan. “Je kunt lang op hoog niveau hebben gevoetbald, maar een trainersrol moet wel bij je passen.”

Ook werd Robben gevraagd naar de ontwikkelingen binnen FC Groningen. “Je moet een doorstart hebben. Je moet gelijk terugslaan, dat heeft de hoogste prioriteit. FC Groningen hoort niet in de Keuken Kampioen Divisie. Binnen een jaar terugkeren moet écht het hoofddoel zijn”, vond Robben, die wel geniet van het enorme hoge aantal verkochte seizoenskaarten. “Dat maakt indruk, daar kan ik echt van genieten. Kippenvel. Ondanks dat het zo slecht gaat, dit heb je nodig.”