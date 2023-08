Arne Slot doet opvallende ontboezeming over transfer van Bart Nieuwkoop

Het aanblijven van Lutsharel Geertruida kan slecht nieuws betekenen voor Bart Nieuwkoop. Deze week verraste Feyenoord met de terugkeer van Nieuwkoop; de rechtervleugelspeler werd gehaald vanwege het dreigende vertrek van Lutsharel Geertruida naar RB Leipzig. Het lijkt er voorlopig echter op dat Geertruida in Rotterdam blijft.

"Omdat wij in de stellige overtuiging waren dat Geertruida zou vertrekken, hebben we geanticipeerd door Nieuwkoop te halen. Wij hebben nu veel spelers voor één positie, misschien wel te veel", beaamde Slot bij de persconferentie voorafgaand aan het competitieduel met Fortuna Sittard. "Dat zou gevolgen kunnen hebben", citeert RTV Rijnmond. Hij heeft ook Marcus Pedersen of Neraysho Kasanwirjo immers nog achter de hand.

"We vonden dat we een rechtsback en een centrale verdediger moesten aantrekken als Lutsharel zou vertrekken", citeert Voetbal International. "Voor mij is deze situatie goed en voor de penningmeester misschien wat minder. Nieuwkoop was al binnen." Een opvallende ontboezeming; Slot zei niet of Nieuwkoop anders ook gehaald zou zijn. Volgens de trainer is Nieuwkoop in ieder geval fit genoeg om te starten, al is het de vraag of hij de voorkeur krijgt boven Pedersen. "Hij is natuurlijk nog maar kort bij ons, maar hij heeft al twee competitiewedstrijden gespeeld in België en is dus fit genoeg om te starten."

Slot heeft op dit moment goede hoop dat Geertruida bij Feyenoord blijft. "Het is niet mijn bedoeling dat Lutsharel alsnog vertrekt, maar als trainer heb je daar niet overdreven veel invloed op. Bij Leipzig ontstond een zware blessure bij een andere centrale verdediger, waardoor daar een verandering van gedachte is gekomen. Op dit moment is er geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat hij weggaat", citeert Voetbal International.

Volgens Slot heeft Geertruida goed gereageerd, 'ook naar de groep toe', en ligt zijn volledige focus bij het duel van zondag. "Dat vind ik bijzonder knap voor een speler van zijn leeftijd die voor het eerst zoiets meemaakt", aldus Slot. "Het is nooit vervelend als een speler met zijn kwaliteiten bij je blijft. Maar naast trainer ben ik ook mens. Ik kan me ook in hem als mens verplaatsen en dan snap ik dat daar teleurstelling bij komt kijken."