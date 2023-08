Arne Slot is over twee dingen niet tevreden na gelijkspel tegen Sparta: 'Dat was dus dubbelop matig'

Feyenoord had zich ongetwijfeld een betere start van de competitie voorgesteld. Na het 0-0 gelijkspel tegen Fortuna Sittard kwam de landskampioen ook op bezoek bij Sparta niet verder dan een punt. Arne Slot was na afloop over twee dingen niet te spreken.

Feyenoord was in de tweede helft van het afgelopen seizoen een geoliede machine, wat uiteindelijk leidde tot de eerste landstitel sinds 2017. We kunnen na de eerste drie wedstrijden van dit seizoen gerust stellen dat de ploeg van Slot de vorm van vorig seizoen nog niet te pakken heeft. De trainer zelf lijkt ook nog zoekende. Zo koos hij in de derby tegen Sparta voor een middenveld bestaande uit Mats Wieffer, Quinten Timber en Calvin Stengs, daar vorige week tegen Fortuna Sittard Ramiz Zerrouki nog de voorkeur kreeg.

“Als je naar de opstelling kijkt, dan snap ik die conclusie heel goed. Maar als je kijkt naar hoe dominant we aan de bal zijn, dan kun je je afvragen of dat zoekende is”, zei Slot na afloop van de ontmoeting met Sparta voor de camera van ESPN. “Maar we zijn wel zoekende naar het balbezit omzetten in kansen. Je wil natuurlijk wel dat je als je zoveel de bal hebt, dat dat ook tot kansen gaat leiden. Ook in de eerste helft kan ik je heel veel momenten laten zien waarop wij echt wel aan onze zijkanten doorkomen, maar dan gaat het er ook om dat we uiteindelijk een kans creëren.”

Feyenoord had op Het Kasteel veel de bal, maar deed er lange tijd veel te weinig mee. Dat is niet het enige punt van kritiek wat Slot na afloop aanstipte. “Normaal heb ik aan te merken dat we wat meer kunnen creëren, maar vandaag verliezen we ook nog eens de bal en staan we in de restverdediging niet goed gedekt. Dat was vandaag dus dubbelop matig.” Slot was echter niet enkel kritisch op het optreden van zijn ploeg. “Wat we ook weer hebben gezien, en daar moet ik de jongens een groot compliment voor geven; mentaal en fysiek zijn ze ijzersterk.”

De landskampioen knokte zich weliswaar naar een punt, maar feit blijft dat de start niet aan de verwachtingen voldoet. Volgens Slot is er desondanks geen sprake van paniek in de tent. “Ik weet niet welk woord je moet gebruiken, maar het is natuurlijk zeer teleurstellend dat we in de eerste twee wedstrijden gelijkspelen. In de eerste wedstrijd speelt ook de rode kaart daar een onderdeel in, maar was ik over de eerste 20-25 minuten ook niet erg tevreden. Vandaag hebben we denk ik heel veel de bal gehad, maar creëren we veel te weinig kansen”, aldus Slot.