Arne Slot komt twee dagen voor Rotterdamse derby met goed blessurenieuws bij Feyenoord

Gernot Trauner maakt aanstaande zondag zo goed als zeker zijn rentree in de wedstrijdselectie van Feyenoord. De ervaren verdediger uit Oostenrijk stond lange tijd buitenspel, maar is weer bijna helemaal fit. De terugkeer van de sterkhouder komt voor trainer Arne Slot op een goed moment.

Slot moet het namelijk doen zonder de geschorste aanwinst Bart Nieuwkoop, die vorige week tegen Fortuna Sittard (0-0) een rode kaart kreeg. Hij mist daardoor twee wedstrijden van de regerend landskampioen. Daarnaast is het de vraag of Slot nog kan beschikken over Marcus Pedersen. De rechtsback uit Noorwegen is hard op weg naar Sassuolo, dat hem in eerste instantie op huurbasis gaat overnemen van de Rotterdammers. Er is dan ook een optie tot koop.

"Pedersen is nog niet definitief weg, maar het is duidelijk dat dingen rond hem spelen", vertelde Slot vrijdag op de persconferentie. "En ik heb hem vanochtend nog gewoon op het trainingscomplex gezien. Het is altijd een puzzel, zeker op het begin van het seizoen. Als er dan een schorsing is en een speler gaat misschien weg, dan moet je weer opnieuw kijken. Maar dat zal bij alle clubs zo zijn." Zodoende komt de rentree van Trauner goed uit voor Slot.

"Ik verwacht dat Gernot weer bij de selectie zit aanstaande zondag", aldus de oefenmeester over de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. "Hij heeft ruim twee weken meegetraind. Als hij er zaterdag goed doorheen komt, zal hij bij de selectie zitten. We zullen samen moeten beoordelen of hij dan goed genoeg is om te starten. Beelen heeft afgelopen wedstrijd aangetoond wat wij in hem zagen. Maar talent heeft meer dan een wedstrijd nodig om alles te bevestigen."