Arne Slot wil spelers klaarstomen voor wat komen gaat; Feyenoord speelt geheime oefenwedstrijd

Feyenoord speelt dinsdagmiddag een oefenwedstrijd tegen Willem II. Het vriendschappelijke duel, dat rond 13.00 uur van start gaat, wordt in De Kuip gespeeld. Publiek is niet welkom in het stadion en de wedstrijd wordt ook niet live uitgezonden.

Feyenoord heeft het duel met Willem II weliswaar niet aangekondigd, maar het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl weet dat de Rotterdamse formatie dinsdag in actie komt. Slot wil zijn ploeg klaarstomen voor het ritme van drie wedstrijden per week. Feyenoord wacht door de deelname aan de Champions League drukke maanden met veel wedstrijden.

Het seizoen verloopt vooralsnog moeizaam voor Feyenoord. Eerst ging de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV verloren (0-1), vervolgens werd er in de Eredivisie gelijkgespeeld tegen Fortuna Sittard (0-0) en Sparta Rotterdam (2-2). Komend weekend staat een thuisduel met het gepromoveerde Almere City op het programma.