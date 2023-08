Arturo Vidal onder vuur na 'walgelijke' opmerking over zelfmoord Robert Enke

Arturo Vidal ligt hevig onder vuur vanwege een smakeloze opmerking over Robert Enke. De Duitse keeper pleegde op 10 november 2009 zelfmoord na een jarenlange strijd tegen depressie.

Vidal besprak tijdens een livestream op Twitch enkele hoogtepunten uit zijn carrière. Zo kwam onder meer het eerste doelpunt dat hij namens Bayer Leverkusen in de Bundesliga maakte ter sprake. Die goal maakte hij tegen Hannover 96, waar Enke op dat moment de keeper was. "Het was het eerste doelpunt dat ik in Europa scoorde. De doelman raakte na een tijdje in een depressie en pleegde zelfmoord", zei hij achteloos.

De opmerking van Vidal is niet in goede aarde gevallen. Zo wordt erop X flink uitgehaald naar de 36-jarige middenvelder, die op dit moment uitkomt voor Club Athletico Paranaense uit Brazilië. Ook grote buitenlandse media uiten kritiek op Vidal. "Er zijn zinnen waar je meteen spijt van krijgt nadat je ze hebt uitgesproken. Daar is deze zin een van", schrijft het Italiaanse La Gazzetta Dello Sport. Het Spaanse Marca noemt de opmerking van Vidal 'walgelijk'.

Artikel gaat verder onder video

Vidal vindt de kritiek onterecht. Hij had naar eigen zeggen geen enkele kwade bedoelingen. "Ik heb er ook niet om gelachen, dat zou ik nooit doen. Ik vertelde deze anekdote, maar bedoelde het niet verkeerd. Ik zou nooit om zoiets lachen", laat hij weten.

Denk jij aan zelfdoding? Neem 24/7 gratis en anoniem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0800-0113 of chat op 113.nl