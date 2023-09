Arturo Vidal komt met opmerkelijke uithaal naar Erik ten Hag

heeft een opvallende sneer uitgedeeld aan Erik ten Hag. Ondanks dat de 36-jarige middenvelder gedurende zijn carrière nog nooit te maken heeft gehad met de Nederlandse trainer, blijkt hij geen fan van hem te zijn. De reden? De manier waarop Ten Hag bij Manchester United is omgegaan met Cristiano Ronaldo.

De samenwerking tussen Ten Hag en Ronaldo duurde slechts enkele maanden. In oktober 2022 barstte de bom toen de Portugese aanvaller in een interview met Piers Morgan keihard uithaalde naar zijn trainer. Ronaldo werd uit de selectie gezet, vertrok een maand later bij Manchester United en tekende uiteindelijk bij Al-Nassr.

Artikel gaat verder onder video

Vidal vindt dat Ronaldo verkeerd is behandeld door Ten Hag. “Hij kwam heel slecht binnen bij Manchester United. Hoe kun je Cristiano Ronaldo nou wegsturen? Hij was de topscorer van het team. Het is onbegrijpelijk dat er zo met hem werd omgegaan. Kale mensen zijn nu eenmaal erg ingewikkeld”, aldus de Chileense middenvelder.

Als spelers hebben Vidal en Ronaldo nooit samengewerkt. Eerstgenoemde speelde in het verleden bij onder meer Juventus, Bayern München, FC Barcelona en Internazionale. Tegenwoordig is hij in dienst van Athletico Paranaense in Brazilië.