AZ deelt nieuw contract uit en houdt ervaren middenvelder langer in AFAS Stadion

Jordy Clasie gaat zijn contract bij AZ met een jaar verlengen. De 32-jarige middenvelder begint volgende week aan vijfde seizoen in Alkmaar en daar lijkt nog een zesde jaar bij te gaan komen. Clasie gaat naar eigen zeggen snel zijn handtekening zetten onder een verbintenis tot medio 2025.

"Jullie zullen binnenkort zien dat ik hier mijn contract met een extra jaartje ga verlengen", vertelt Clasie in gesprek met ESPN. "Als ik me niet goed meer zou voelen, dan stop ik ermee. Ik heb nog wel nagedacht over wat ik wil in mijn carrière. Ik heb het thuis ook besproken met mijn vrouw en kinderen. We zijn tot de conclusie gekomen dat het beter is om in Nederland te blijven. Ik voel me hier goed en heb het naar mijn zin."

Artikel gaat verder onder video

Clasie kwam eerder uit voor Feyenoord, Excelsior, Southampton, Club Brugge en nogmaals Feyenoord. Het lijkt erop dat hij zijn loopbaan af gaat sluiten in het shirt van AZ. "Ik ben dan 34. De kans is groot dat ik mijn carrière hier ga afsluiten. Als ik op die leeftijd ben, moet ik per jaar kijken of ik het nog wel leuk vind en of ik nog wel fit ben. Ik heb ook met de club afgesproken om dan pas te kijken. Dat is de beste optie voor mij."

AZ speelt aanstaande zaterdag nog een oefenwedstrijd tegen Bologna. Daarna wacht donderdag een wedstrijd in de derde voorronde van de Conference League tegen FK Sutjeska Nikšić (Montenegro) of FC Santa Coloma (Andorra). Het nieuwe seizoen in de Eredivisie begint voor de club van Clasie met een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Clasie speelde vorig seizoen in totaal liefst 53 keer voor zijn werkgever. Daarin scoorde hij drie keer.