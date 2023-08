AZ komt doelpunt van veelbesproken Michiel Kramer te boven en sluit speelronde twee af als koploper

AZ heeft de tweede speelronde van de Eredivisie afgesloten met een zakelijke overwinning op RKC Waalwijk. De Alkmaarders keken in de eerste helft nog tegen een 1-0 achterstand aan, dankzij een penalty van Michiel Kramer. De ploeg van Pascal Jansen slaagde er na rust in om de achterstand om te draaien en zodoende de drie punten mee naar Noord-Holland te nemen.

AZ was na twee Europese zeges op FC Santa Coloma en een driepunter in de seizoensopener tegen Go Ahead Eagles (5-1) nog foutloos dit seizoen. De ploeg van Jansen was, vanzelfsprekend, ook de favoriet tegen het flink veranderde RKC. De Alkmaarders moesten het in Brabant echter wel stellen zonder de niet fitte Jordy Clasie. De aanvoerder werd vervangen door Kenzo Goudmijn. Ook Jesper Karlsson ontbrak in het Mandemakers Stadion namens AZ.

RKC verloor de eerste wedstrijd van het seizoen kansloos tegen sc Heerenveen (3-1). De ploeg van Henk Fraser liet AZ in het begin van het duel de bal hebben, maar kreeg via Denhilo Cleonise wellicht de beste kans van de openingsfase. De vleugelspeler werd fraai weggestuurd door Dario van den Buijs, maar stuitte vervolgens op AZ-goalie Mathew Ryan. De bezoekers uit Alkmaar waren daarvoor gevaarlijk geweest via Jens Odgaard, die een afstandsschot maar nipt over de kruising zag zeilen. Even daarna was ook Vangelis Pavlidis gevaarlijk namens AZ. De Griek zag een goede schietkans gekeerd worden door Etienne Vaessen.

In een weinig enerverende eerste helft nam RKC, werkelijk waar uit het niets toch de voorsprong. Dani de Wit kreeg een inzet van Cleonise tegen de arm en veroorzaakte een strafschop. Net zoals vorige week, mocht Kramer aanleggen, en scoren. De aanvoerder benutte het buitenkansje feilloos en bracht de thuisploeg verrassend op voorsprong. Helaas werd zijn doelpunt ontsiert door zijn bijzondere manier van juichen. De aanvoerder maakte enkele provocerende bewegingen richting het uitvak, en maakte daarmee geen vrienden met analist Gertjan Verbeek.

RKC, dat vlak voor rust zelfs op 2-0 had kunnen komen door Cleonise, werd in de tweede helft al snel teruggedrongen door AZ. De Alkmaarders gingen furieus op zoek naar de gelijkmaker en zetten de Waalwijkers onder druk. Dit resulteerde in een fout in de opbouw van Jurriën Gaari. Pavlidis strafte het buitenkansje genadeloos af en bracht de bezoekers op gelijke hoogte. AZ denderde door en kwam niet veel later zelfs op 1-2. Pavlidis bracht De Wit in stelling, die zijn fout in de eerste helft daardoor kon goedmaken. Zo waren de rollen, een kwartiertje na rust, compleet omgedraaid en stond AZ op voorsprong.

AZ kwam amper meer in de problemen tegen het aanvallend onmachtig RKC. De thuisploeg kon geen slotoffensief creëren, en liepen in tachtigste minuut tegen nog meer schade op. Gaari ging opnieuw in de fout, waardoor invaller Ernest Poku op Vaessen af kon. De jongeling behield het overzicht en legde de bal af op de vrijstaande Pavlidis, die geen fout maakte en zodoende de wedstrijd besliste. Daarmee blijft AZ dit seizoen foutloos en staat het op dit moment zelfs aan kop, omdat het een beter doelsaldo heeft dan PSV, FC Twente en Heerenveen. Voor RKC staat de teller nog steeds op nul punten. Volgende week gaat de ploeg van Fraser op bezoek bij NEC, dat eveneens nog geen punten wist te verzamelen dit seizoen.