AZ na slijtageslag via strafschoppen naar groepsfase Conference League

AZ heeft donderdagavond de groepsfase van de Conference League bereikt. In de play-offs van het toernooi waarin het vorig seizoen de halve finale haalde werd SK Brann uit Noorwegen in de tweede wedstrijd verslagen na strafschoppen, na een 3-3 gelijkspel. Uitblinker was Mayckel Lahdo met twee assists en een doelpunt. Invaller Penetra was de gevierde man door de beslissende strafschop binnen te schieten.

In een goed gevuld Brann stadion waren de bedoelingen van beide teams meteen duidelijk. Beide verdedigingen werden vroeg afgejaagd wat zorgde voor een spelbeeld dat zich kenmerkte door veel tempo en veel lange ballen van de keepers. Toch was het AZ dat het beste om kon gaan met die situatie en het kwam door goed positiespel steeds beter in de wedstrijd. Dat resulteerde in de twaalfde minuut tot de openingstreffer van Lahdo, die zo het vertrouwen van trainer Pascal Jansen terug betaalde. Sven Mijnans onderschepte de bal op de helft van de Noren en speelde de bal door naar Lahdo. Die twijfelde niet en passeerde van achttien meter keeper Mathias Dyngeland met een droge schuiver in de hoek: 0-1.

Dat was geenszins een teken voor de Alkmaarders om achterover te leunen. AZ bleef dominant en gaf de Noren geen kans om in de wedstrijd te komen. Het speelde sterk positiespel en bleef dreigend. Dat resulteerde drie minuten na de openingstreffer in een goede kans voor Ruben Van Bommel na een vrije trap van Yukinari Sugawara, maar de jonge buitenspeler schoot de bal hard via de lat over.

Even later werd AZ toch beloond voor hun inspanningen. Lahdo combineerde op de helft van SK Brann met Vangelis Pavlidis waarna Lahdo de bal bij Sven Mijnans bezorgde. De middenvelder twijfelde niet en krulde de bal met links prachtig achter keeper Dyngeland: 0-2.

Daarna was er lange tijd niets aan de hand voor de Alkmaarders en leken ze met een comfortabele 0-2 voorsrpong de kleedkamer op te zoeken. Dat gebeurde echter niet. Riechedly Bazoer speelde de bal te kort terug op keeper Mathew Ryan waardoor deze ten koste van een corner moest ingrijpen. De eerste corner leverde een tweede corner op en die leverde de aansluitingstreffer op: 1-2. Verdediger Fredrik Knudsen kon ongehinderd inkoppen en verkleinde zo de marge.

Na rust ging SK Brann op zoek naar de gelijkmaker maar was het snel AZ dat de marge weer terug bracht naar twee: 1-3. Lahdo omspeelde zijn verdediger aan de rechterkant van het veld waarna hij de bal breed gaf. Voor Pavlidis was de voorzet net te scherp maar achter hem stond Van Bommel klaar om de bal in het lege doel te werken.

Daarna leek er niks aan de hand voor AZ. SK Brann kon geen vuist maken en de Alkmaarders hielden de controle. Dat duurde tot de 66e minuut, toen David Møller Wolfe in een counter van SK Brann de aanvaller onnodig haakte en daarvoor geel kreeg. Invaller Joachim Soltvedt schoot de vrije trap met links prachtig achter doelman Ryan en maakte de wedstrijd zo weer spannend: 2-3. Een kwartier daarna kreeg AZ het deksel op de neus toen Japhet Sery Larsen volledig vrij staand de gelijkmaker binnen kon koppen: 3-3.

Beide teams waren dus weer volledig in balans op dat moment. In de resterende speeltijd gebeurde weinig meer waardoor een verlenging het logische gevolg was. In de eerste helft van de verlenging waren er weinig opwindende momenten te bespeuren. Beide teams waren zichtbaar moe en wilden vooral geen tegentreffer krijgen. Aan de stand veranderde derhalve niets tot aan de rust van de verlenging. In de tweede helft van de verlenging veranderde er niets aan het spelbeeld waardoor het wachten was op de strafschoppenserie. Daarin was AZ uiteindelijk de koelste omdat invaller Alexandre Penetra de zesde strafschop benutte nadat SK Brann de zesde had gemist en mag het derhalve naar de groepsfase van de Conference League.