Bakayoko en Sangaré lijken bij PSV te blijven; luxeproblemen dienen zich aan

PSV kan ook komend seizoen nog een beroep doen op Johan Bakayoko. De Engelse Premier League-club Burnley wilde veertig miljoen euro voor hem neertellen, maar de buitenspeler zou zelf hebben besloten om Eindhoven niet te verlaten. Een akkoord met PSV was er nog niet, maar de verwachting was wel dat dát er op Deadline Day wel was gekomen. Voor Ibrahim Sangaré, in de belangstelling van Nottingham Forest, en Yorbe Vertessen geldt hetzelfde.

Met dat nieuws kwam de Belgische journalist Sacha Tavolieri donderdagavond naar buiten. Ondanks het flink verhoogde bod van de Premier League-club zou de aanvaller zelf besloten hebben om komend seizoen in Eindhoven te blijven. Daarmee lijkt Peter Bosz voorin een absolute luxepositie te krijgen, want Hirving Lozano wordt vrijdag medisch gekeurd in Eindhoven. Met Noa Lang en Bakayoko zijn de vleugels al goed bezet, waarachter ook nog onder anderen Yorbe Vertessen en Anwar El Ghazi (mag vertrekken) zitten. Bovendien kunnen ook Ismael Saibari en Malik Tillman op de flanken uit de voeten, omdat ook het middenveld dubbelbezet is. Voor de punt van de aanval zijn de opties met Luuk de Jong en Ricardo Pepi ook heel ruim. Bosz sloot zelf dit scenario donderdagavond niet uit.

"Ja, dan zitten we ruim in het jasje, maar we gaan ook de Champions League in", reageerde de oefenmeester koeltjes op de luxeproblemen voorin. Omdat volgens Rik Elfrink ook Sangaré zéér vermoedelijk niet meer vertrekt, heeft Bosz op alle posities keuzes te over en dan komt er mogelijk ook nog een extra verdediger naar PSV. Door de Champions League-inkomsten was de noodzaak om te verkopen voor PSV minder groot dan bijvoorbeeld in de vorige winter, toen

Bakayoko was vorig seizoen in 39 wedstrijden - waarvan zes met Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie - goed voor negen doelpunten en zes assists. Zijn goede prestaties in dienst van de Eindhovense club leverden hem een uitverkiezing op voor de Belgische nationale ploeg. Ook bij de Rode Duivels maakte hij een goede indruk. Zo was hij in juni in de kwalificatiewedstrijd tegen Estland nog trefzeker. Hij was in vier wedstrijden in de kwalificatie voor de Champions League ook al goed voor vier assists. Met het oog op het EK in de komende zomer, denkt hij bij PSV de beste kansen op speeltijd te hebben.

🚨🇧🇪 EXCLUSIVE:

JOHAN BAKAYOKO DECIDED TO STAY AT PSV EINDHOVEN !! It’s the choice of the player. #DiablesRouges



He refused #BrentfordFC. #mercato pic.twitter.com/J4rGWHqVqm — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 31, 2023

Ook Sangaré gaat tóch bij PSV blijven, behoudens een wonder op de slotdag. Hij is gewoon in Nederland nu en gaat morgen bij PSV trainen. — Rik Elfrink (@RikElfrink) August 31, 2023

Ook Vertessen heeft naar verluidt en ondanks interesse van clubs uit grotere competities besloten bij #PSV te blijven. Ook hij lijkt met de club de Champions League in te willen. — Marco Timmer (@marcotimmer) August 31, 2023