'Bayern München strooit met miljoenen op de transfermarkt en wil ook PSV'er Sangaré'

PSV moet vrezen voor een spoedig vertrek van Ibrahim Sangaré. Hoewel de Eindhovenaren het liefst nog een tijdje willen wachten alvorens ze de middenvelder weg doen of hem zelfs nog een seizoen hopen te behouden, is de Ivoriaan bovenaan het lijstje van Bayern München verschenen. Hij is de meest waarschijnlijke kandidaat voor de nieuwe nummer zes en dan staat PSV machteloos.

Dat melden transferjournalisten Santi Aouna en Sébastien Denis van Footmercato. Bayern München is nog op jacht naar een extra middenvelder en zien Sangaré daarbij als 'de topkandidaat'. Hoe concreet de belangstelling is omgezet naar daden in Eindhoven, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de controleur een clausule in zijn contract heeft staan, waarmee hij op elk moment voor 1 september voor 37 miljoen euro mag vertrekken.

Vertrekt Sangaré nog bij PSV, dan zijn Aster Vranckx (VfL Wolfsburg) en Jerdy Schouten (Bologna) de kandidaten om hem te vervangen, waarbij eerstgenoemde beste papieren heeft. Vranckx is enkele miljoenen goedkoper dan het alternatief (12 om 15 miljoen euro) en heeft vermoedelijk ook een hogere restwaarde. Het Eindhovens Dagblad bevestigde even later de interesse vanuit Zuid-Duitsland, maar kwam nog wel met een belangrijke voorwaarde bij de 37 miljoen euro. "Geen onbelangrijk detail: het bedrag moet dan wel binnen de juiste termijnen betaald worden."

Bayern München is momenteel erg actief op de transfermarkt. De club hoopt met Kepa Arrizabalaga een extra keeper op te halen bij Chelsea, terwijl het ook een akkoord bereikte met Tottenham Hotspur over de transfer van Harry Kane van meer dan honderd miljoen. Mogelijk gaat er dus ook nog een kleine veertig miljoen naar Eindhoven voor de diensten van Sangaré.