Beschuldigingen van Van Hooijdonk aan adres van Steijn leiden tot massale oproep

Pierre van Hooijdonk baarde zondagavond opzien door Maurice Steijn te betichten van betrokkenheid bij 'duistere zaakjes' in zijn periode NAC Breda. De beschuldiging aan het adres van de trainer van Ajax maakt de tongen los. Moet de NOS ingrijpen?

In een opiniestuk noemt Powned het 'ongepast' en 'gênant' dat Van Hooijdonk zijn vete met Steijn voortzet. "In de voetbalwereld is het bekend dat Pierre een wrokkige man is met een dubbele agenda. Op zijn rol als analist is al lange tijd een hoop af te dingen. Van iemand in dienst van de NOS mag je op zijn minst verwachten dat hij onafhankelijk is. Pierre is dat overduidelijk niet. De NOS moet ingrijpen", klinkt het.

Artikel gaat verder onder video

Communicatie-expert Lars Duursma vindt eveneens dat de NOS moet overgaan tot actie. "Bizarre en lasterlijke aantijgingen bij Studio Voetbal", schrijft hij op Twitter. "Nieuw dieptepunt van rancuneuze hetze die Pierre van Hooijdonk al jaren voert tegen Maurice Steijn nadat z’n zoontje niet altijd in de basis stond bij NAC. Hier moet de NOS keihard ingrijpen", stelt hij.

"Hier zou Ajax ook een streep moeten trekken", gaat hij verder. "Ik snap het als de club dit soort niet-onderbouwde verdachtmakingen liever niet extra aandacht geeft, maar geef achter de schermen aan dat de NOS niet welkom is bij persconferenties zolang Van Hooijdonk aanschuift bij Studio Voetbal. Pierre van Hooijdonk is niet zomaar een eenmalige gast, hij is boegbeeld van dit NOS-programma. In die rol is hij niet te handhaven. Dit vraag bovendien om een reactie van de hoofdredactie. Al was het maar omdat het zózeer botst met alles waar de NOS voor zegt te staan."