Biba Steijn laat van zich horen na heldenrol voor broertje Sem bij FC Twente

Sem Steijn groeide donderdagavond uit tot de held van FC Twente. De aanvallende middenvelder maakte in de verlenging van de wedstrijd tegen Hammarby IF de beslissende 1-1, waardoor Twente de derde voorronde van de Conference League overleefde. Zijn zus Biba is apetrots.

"Zo trots op jou 🥺", schrijft de dochter van Maurice Steijn op Instagram, bij beelden van het doelpunt van haar broertje.Sem Steijn verkeert in grootse vorm: hij maakte doelpunten in de laatste vier duels van FC Twente. Na een hattrick tegen Odense BK (1-7 zege) en een doelpunt tegen Schalke 04 (2-2) volgde zowel thuis als uit een belangrijke treffer tegen Hammarby.

Na zijn doelpunt in de heksenketel van Stockholm stond Steijn Veronica stamelend te woord. Had de ontlading nóg groter kunnen zijn? "Ik denk het niet, godverdomme", zei hij. "We hebben een hele zware wedstrijd gehad en als je hem er dan in de verlenging nog weet in te schieten... We hebben als team echt gevochten. Het wordt niet mooier. Je ziet de ontlading bij de spelers."

"Het is gewoon waanzinnig", zei het goudhaantje. "Ik ben superblij dat ik hem mag maken." Dat de fans zich massaal tegen Twente keerden, vond Steijn niet erg. "Als je vanaf minuut één uitgefloten wordt, wordt uitgescholden en je van alles naar je hoofd gegooid krijgt... Ik kick daar wel een beetje op. Dit pakte absoluut goed uit voor mij. Ik geniet hiervan. Ik vind dit heerlijk."