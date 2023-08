Boskamp opvallend kritisch: 'Hij was geen speler voor Ajax'

Calvin Bassey (23) heeft het bij Ajax nooit gemaakt, ondanks dat er ruim twintig miljoen euro voor hem werd betaald aan Rangers FC ruim een jaar geleden. In Amsterdam viel hij voetballend door de mand, waardoor hij deze zomer opnieuw werd verkocht. Met zijn transfer naar Fulham is hij vermoedelijk beter op zijn plek denkt zijn oude coach Giovanni van Bronckhorst, terwijl Jan Boskamp voor zijn doen opvallend kritisch was.

“Hij was geen speler voor Ajax, hé”, viel Boskamp in de rede bij Van Bronckhorst, die tekst en uitleg gaf over de ontwikkeling van Bassey. “Hij heeft geen goed jaar gehad”, erkende zijn oude coach. “Ik kwam in november bij Rangers, toen werd hij direct basisspeler vanwege zijn verdedigende kwaliteiten. Snel, fysiek sterk in de duels. Hij speelde in zijn kracht. Dat is waarom de speler werd verkocht. Ik was niet blij dat hij wegging, maar begreep de club.”

Hoewel Van Bronckhorst op voorhand dacht dat het een goede stap zou zijn naar Ajax, werd hij daar niet in zijn kracht gebruikt. “Ajax heeft een moeilijk jaar gehad. Niet alleen Bassey”, nam hij zijn voormalige pupil ook in bescherming. “Bij Ajax heeft hij niet in zijn kracht kunnen spelen. Het is ook makkelijker om in een goed draaiend elftal te komen. Maar ook bij mij waren we al bezig met zijn opbouwende kwaliteiten.”

Waar Gio dacht dat dat bij Ajax juist iets was waar hij aan kon werken, zag Boskamp dat totaal anders. Hij denkt dat Bassey voetballend simpelweg niet goed genoeg was voor Ajax. “Hij heeft echt slechte wedstrijden gehad”, oordeelde Boskamp. Van Bronckhorst stelt dat Bassey wel bereid was om aan de kwaliteiten te werken waar hij niet goed in was. “Hij is altijd kritisch en wil zich verbeteren. Maar het is niet geworden wat ik gehoopt had voor hem. Ik had gedacht dat hij het beter zou doen.”