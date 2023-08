Bosz kent geen Kuipvrees: 'Ik heb tegen de spelers gezegd dat ze ballen moeten tonen'

Feyenoord en PSV treffen elkaar vrijdagavond (20.00 uur) voor de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Woensdagmiddag was het in Zeist tijd voor de voorbeschouwende persconferentie. FCUpdate-presentator Mounir Boualin reisde af naar de KNVB Campus, waar Arne Slot en Peter Bosz te gast waren.

Bekijk op YouTube: 'Ik heb tegen de spelers gezegd dat ze ballen moeten tonen'

PSV moet vrijdag aan de bak in De Kuip, waar de Eindhovenaren het vrijwel altijd erg lastig hebben. Bosz kreeg tijdens het perspraatje de vraag of dat nog invloed gaat hebben op zijn ploeg. "Niet. Ik heb tegen de spelers gezegd dat ze ballen moeten tonen. En gewoon daar gaan voetballen zoals wij willen voetballen", was het duidelijke antwoord van de nieuwe hoofdtrainer van PSV.