Carel Eiting flikt vlak voor seizoensopener kunstje wat hij al eerder flikte; transfersoap krijgt nieuw hoofdstuk

De transfersoap rond Carel Eiting krijgt weer een nieuw hoofdstuk. De middenvelder van FC Volendam, die door middel van zijn vertrekclausule naar FC Twente wil verkassen, heeft zich vlak voor de aftrap van de seizoensopener tegen Vitesse ziek gemeld. Dat bevestigen bronnen rondom de Volendamse club.

Het is niet de eerste keer dat Eiting zich ziek meldt voor een wedstrijd van Het Andere Oranje. De oud-Ajacied deed dit ook al voorafgaand aan de vriendschappelijke wedstrijd tegen KV Kortrijk. Desondanks besloot Eiting daarna wel weer om te gaan trainen, maar zo te zien is de brand nog altijd niet geplust tussen hem en zijn club.

Preview Eredivisie 2023/24! 🇳🇱 De landskampioen, tegenvallende aankopen en de mooiste shirts!

Artikel gaat verder onder video

De onvrede is als volgt ontstaan: toen Eiting vorig jaar een contract tekende bij Volendam, maakte hij naar eigen zeggen een afspraak dat hij deze zomer mag vertrekken voor een bedrag van 400.000 euro. Volendam heeft hier een andere visie op en lichtte het contract van de middenvelder tot de zomer van medio 2025.

Zodoende kan FC Twente, dat zich graag wil versterken met Eiting, geen zaken doen met de middenvelder. De 25-jarige Amsterdammer, vorig seizoen nog aanvoerder van Volendam, is het hier niet mee eens. Vlak voor de thuiswedstrijd tegen Vitesse heeft hij zich dus ziek gemeld, de verwachting is dat dit te maken heeft met de transfersoap. Een arbitragezaak lijkt in de maak.