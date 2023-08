Chuba Akpom heeft met bijzonder rugnummer grote schoenen te vullen bij Ajax

Het is een kwestie van tijd voordat Chuba Akpom zich speler van Ajax mag noemen. De 27-jarige aanvaller heeft volgens Voetbal International de medische keuring reeds doorstaan. Het rugnummer waarmee Akpom bij Ajax gaat spelen, lijkt ook bekend.

Akpom is binnenkort waarschijnlijk met rugnummer 10. te bewonderen in de Johan Cruijff ArenA Dat rugnummer behoorde tot voor kort toe aan Dusan Tadic, die deze zomer de transfervrije overstap naar Fenerbahçe maakte. Hakim Ziyech, Davy Klaassen en Siem de Jong speelden daarvoor met het rugnummer dat vaak wordt gegeven aan de meest aanvallende middenvelder.

Ajax neemt Akpom voor twaalf miljoen euro (plus twee miljoen euro aan bonussen) over van Middlesbrough. De aanvaller moet in de Johan Cruijff ArenA de concurrentiestrijd aangaan met Brian Brobbey, al kan Akpom ook op andere aanvallende posities uit de voeten.

Diego Biseswar verwacht dat Akpom een aanwinst is voor Ajax, zo vertelt hij in de dinsdageditie van De Telegraaf. "Met zijn persoonlijkheid, maar eigenlijk in alle opzichten. Ook voor het Nederlandse voetbal. Je zult zien, in Nederland zijn er niet veel spelers geweest met zo’n postuur die zo snel zijn. Chuba is wel een jongen die wat vertrouwen nodig heeft, dus gun hem wat tijd."

Of Akpom beter is dan Brobbey, weet Biseswar niet. "Brobbey vind ik ook een heel goede speler, echt een Ajax-spits. Dit is weer een ander type. Chuba is ook lang, net als Lucca vorig jaar, maar dan met meer voetballend vermogen. Ik denk dat hij ook goed samen met Brobbey kan spelen."