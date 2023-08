Cody Gakpo en Virgil van Dijk scoren, maar assist van De Ligt is beslissend in doelpuntenfestijn

Cody Gakpo en Virgil van Dijk hebben woensdag gescoord in de oefenwedstrijd tussen Liverpool en Bayern München. Onder druk van meerdere verdedigers wist Gakpo na twee minuten al doelman Yann Sommer te verschalken, waarna Van Dijk binnenkopte uit een corner. De treffers bleken echter niet voldoende voor een zege voor Liverpool.

Gakpo werd aan de linkerflank weggestuurd door Diogo Jota, hield meerdere verdedigers van zich af en klopte Sommer in de korte hoek. Het was niet zijn eerste doelpunt in de voorbereiding, want hij was ook al trefzeker in de gewonnen wedstrijd Karlsruher (2-4). Van Dijk zorgde na 27 minuten voor de 2-0 met een kopbal uit een corner van Andy Robertson.

Uiteindelijk won Bayern de wedstrijd echter met 3-4. In de eerste helft brachten Serge Gnabry en Leroy Sané de stand op 2-2; halverwege de tweede helft maakte Luis Diaz de 3-2 voor Liverpool, maar in de slotfase zorgden Josip Stanisic en Frans Kratzig voor de ommekeer. Kratzig knalde snoeihard raak na een fraaie dieptebal van invaller Matthijs de Ligt. Behalve De Ligt vielen ook Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui in.