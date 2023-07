Cody Gakpo laat zich van zijn beste kant zien in eerste oefenwedstrijd van Liverpool

Cody Gakpo is woensdagavond tot scoren gekomen in de eerste oefenwedstrijd van Liverpool in het nieuwe seizoen. De Nederlandse aanvaller maakte tegen Karlsruher FC de 2-2, waarna Liverpool de wedstrijd naar zich toetrok met een dubbelslag van Diogo Jota in de blessuretijd (2-4).

In de eerste helft opende Darwin Núñez de score en maakte Lars Stindl de 1-1. In de pauze werd het volledige elftal van Liverpool gewisseld. Daardoor bleef onder meer Virgil van Dijk achter en kwam onder meer Gakpo binnen de lijnen. Nadat Sebastian Jung voor de 2-1 had gezorgd, nam Gakpo van dichtbij de 2-2 voor zijn rekening met een schot uit de draai. In de blessuretijd scoorde Jota nog tweemaal en dus won Liverpool de oefenwedstrijd.

Neat turn ➡️ emphatic finish pic.twitter.com/xQQWOV5hjz — Liverpool FC (@LFC) July 19, 2023