Cristiano Ronaldo scoort zoals alleen hij dat kan: Al-Nassr naar kwartfinale

Cristiano Ronaldo heeft Al-Nassr donderdagavond naar de volgende ronde geholpen in de Arab Club Champions Cup. Een late gelijkmaker op bezoek bij de Egyptische topclub Zamalek leverde Al-Nassr een punt op, waarmee de tweede plek in Groep C een feit is.

Zamalek kwam in de tweede helft op voorsprong door een rake strafschop van Zizo, maar in de 87ste minuut kopte Ronaldo op de voor hem zo kenmerkende wijze de 1-1 tegen de touwen. Daardoor heeft Al-Nassr vijf punten verzameld in de drie groepswedstrijden en bekert het samen met Al-Shabab door; Zamalek eindigt als derde en het Tunesische Union Monastirienne als laatste.

De Arab Club Champions Cup is een toernooi voor de beste clubs uit de Arabische wereld. Al-Nassr neemt het in de kwartfinale op tegen Raja Casablanca uit Marokko. De winnaar van die wedstrijd treft in de halve finale de winnaar van het duel tussen Al-Sadd (Qatar) en Al-Shorta (Irak)