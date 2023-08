Daniëlle van de Donk barst in huilen uit; Lieke Martens moet haar troosten

Daniëlle van de Donk barstte in huilen uit na de overwinning van de Oranje Leeuwinnen op Zuid-Afrika in de achtste finale van het WK. De middenvelder baalde van een gele kaart die ze had ontvangen in de tweede helft. Dat was haar tweede kaart van het toernooi, waardoor ze geschorst is voor de kwartfinale tegen Spanje.

Van de Donk ging halverwege de tweede helft hard door op Karabo Dhlamini en werd door de Japanse scheidsrechter Yoshimi Yamashita bestraft met een gele kaart. In de eerste groepswedstrijd tegen Portugal (1-0 zege) had ze ook al geel gepakt, waardoor Van de Donk nu geschorst is.

Artikel gaat verder onder video

"Dat is eigenlijk het grootste verlies van vandaag", concludeerde bondscoach Andries Jonker voor de camera van de NOS na de 2-0 zege op Zuid-Afrika. "Het is heel vervelend, vooral voor haarzelf. Teleurstellend, echt jammer."

De nummer 10 van Oranje moest getroost worden door ploeggenoot Lieke Martens. Van de Donk had een basisplaats in alle WK-wedstrijden van Oranje. Ze was in de laatste groepswedstrijd tegen Vietnam (0-7 zege) verantwoordelijk voor een doelpunt en een assist.

Geel voor Van de Donk, die daardoor is geschorst voor de mogelijke kwartfinale #NEDRSA #FIFAWWC pic.twitter.com/PaxFi0tVTs — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) August 6, 2023

Analist Mandy van den Berg van de NOS sprak van een 'ongelooflijk onnodige' overtreding. "Op dit deel van het speelveld, op dit moment van de wedstrijd, met een gele kaart op zak... Er is echt geen enkele reden om dit te doen", zei de oud-international van Oranje. "Zo ongelooflijk zonde dat zij de kwartfinale tegen een geweldig Spanje gaat missen. Nederland zal een speler als Van de Donk nodig hebben tegen Spanje. Van de Donk is iemand die niet met de handrem speelt. Dat biedt Oranje normaal heel veel. Dat gif, dat stapje extra."

Zelf stond Van de Donk de NOS ook te woord. Ze hield een dubbel gevoel over aan de wedstrijd, zei ze met betraande ogen. "Ik moet hier persoonlijk mee gaan dealen. Vandaag nog even treuren, maar ik ben vooral trots op het team dat we door zijn. De volgende moet opstaan." Wie dat moet zijn? Een kwartier voor tijd werd Van de Donk vervangen door Damaris Egurrola en Leonne Stentler speculeerde dat Jonker wellicht voorsorteerde op de wedstrijd van komende donderdagnacht. "Maar ik zou zeggen: je moet vooral een middenvelder moeten hebben die diepgang heeft."