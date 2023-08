Oranje Leeuwinnen verslaan Zuid-Afrika en bereiken kwartfinale WK; wel één grote smet

Het Nederlands elftal heeft zaterdagnacht de kwartfinale van het WK bereikt. In het Sydney Football Stadium was de ploeg van Andries Jonker met 2-0 te sterk voor Zuid-Afrika. Jill Roord en de van een blessure teruggekeerde Lineth Beerensteyn maakten de doelpunten.

Al na acht minuten opende Oranje de score. Sherida Spitse neemt een strakke corner, waarna Daniëlle van de Donk bij de eerste paal richting doel kopte. De bal werd van de lijn gehaald door de Zuid-Afrikaanse verdediger Lebogang Ramalepe, maar vervolgens kon Roord van dichtbij binnenkoppen. Zuid-Afrika kreeg met twee blessuregevallen nog meer dompers te verwerken in de eerste helft, maar gaf zich niet gewonnen.

Artikel gaat verder onder video

Met name spits Thembi Kgatlana was een bron van gevaar. Haar grootste kans kreeg ze in de laatste minuut van de reguliere speeltijd van de eerste helft, toen ze één-op-één met Daphne van Domselaar kwam. De keeper trok aan het langste eind. Dat deed ze in de blessuretijd opnieuw, weer na een poging van Kgatlana. In totaal verrichtte Van Domselaar liefst vijf reddingen voor de rust.

Acht minuten na de pauze leek Oranje meer afstand te nemen, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Beerensteyn bediende Victoria Pelova, die op haar beurt Lieke Martens vond. Op de vijfmeterlijn draaide Martens weg bij haar tegenstander en schoot ze raak. In de aanloop naar de goal bleek Pelova buitenspel te staan. Kort daarna viel de 2-0 alsnog: Beerensteyn waagde een hard schot, waar de Zuid-Afrikaanse keeper Kaylin Swart zich volledig op verkeek.

Beerensteyn dacht later ook de 3-0 te maken, maar die goal werd afgekeurd. Oranje speelde de wedstrijd zonder al te veel problemen uit en kan zich opmaken voor de kwartfinale tegen Spanje, vrijdag om 03.00 uur in Wellington. Oranje zal dan wel beter voor de dag moeten komen, want het was achterin kwetsbaar en leed soms te makkelijk balverlies. De grootste smet op het duel met Zuid-Afrika is dat Van de Donk een gele kaart kreeg, die een schorsing inluidt voor de kwartfinale tegen Spanje.