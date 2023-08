De Telegraaf: alleen voor deze bedragen laat Feyenoord Santiago Giménez of Lutsharel Geertruida gaan

Met de komst van Ondrej Lingr en de aanstaande komst van Luka Ivanusec lijkt Feyenoord zich vlak voor het einde van de transfermarkt verzekerd te hebben met de kwaliteitinjecties die het wenste. De ploeg van trainer Arne Slot hoopt dat er geen uitgaande transfers meer plaatsvinden bij de Rotterdammers, al is er nog altijd flinke belangstelling in zowel Lutsharel Geertruida als Santiago Giménez. De Telegraaf weet wat het minimumbedrag is voor het tweetal.

Geertruida wordt al langere tijd gevolgd door Bayern München en zou inmiddels zelfs fungeren als ‘topkandidaat’ bij de Duitse grootmacht. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat Benjamin Pavard vertrekt bij Der Rekordmeister. De Franse rechtsback zou in de belangstelling staan van Internazionale en meldde zich afgelopen week ‘ziek’ om mogelijk een transfer te forceren.

Ook voor Giménez is nog altijd voldoende interesse. De Mexicaanse spits maakte veel indruk in het afgelopen seizoen en wordt volgens De Telegraaf gevolgd door clubs uit onder meer Spanje en Engeland. Eerder werd bekend dat West Ham United bezig zou zijn met de aanvalsleider.

Feyenoord is heel duidelijk en hoopt erop dat het tweetal ‘gewoon’ in De Kuip blijft. De enige manier om Geertruida of Giménez over te nemen van de Rotterdammers, is een flinke zak met geld. Een vertrek van de sterspelers is alleen mogelijk als clubs met recordbedragen komen. De Telegraaf weet dat het gaat om biedingen tussen de veertig en vijftig miljoen euro.