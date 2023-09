Definitief: Dennis te Kloese wordt opvolger van Edwin van der Sar

Dennis te Kloese wordt definitief de opvolger van Edwin van der Sar als bestuurslid van de European Club Association, zo meldt De Telegraaf. Die functie gaat de 49-jarige bestuurder combineren met zijn baan als algemeen directeur bij Feyenoord, zoals Van der Sar deed bij Ajax.

De ochtendkrant meldt dat Te Kloese niet de enige Nederlandse kandidaat was om het stokje over te nemen van de oud-keeper: "Voor de vrijgekomen positie was ook vanuit PSV met algemeen directeur Marcel Brands als boegbeeld belangstelling", zo valt dinsdagmiddag te lezen. Van der Sar maakte sinds 2013 deel uit van het bestuur van het orgaan dat Europese clubs vertegenwoordigt. Hij is een van de 24 bestuursleden, maar ook een van de 4 vicevoorzitters. Paris Saint-Germain-preses Nasser Al-Khelaïfi is de voorzitter van de ECA.

Onder leiding van Te Kloese, die sinds een kleine twee jaar aan het roer staat, maakte Feyenoord een ongekende opmars door, met de landstitel van afgelopen seizoen als voorlopig hoogtepunt. Daarmee maakt hij ook buiten de landsgrenzen de nodige indruk, zo schrijft De Telegraaf: "In het circuit van Europese topclubs is het leiderschap en de kennis van Te Kloese zo sterk opgevallen, dat vanuit het bestuur van de ECA zelf rechtstreeks actie is ondernomen om de grote baas van Feyenoord binnen te halen", leest het.

De ECA bestaat sinds 2008 en behartigt de belangen van Europese clubs binnen de UEFA. Namens Nederland zitten PSV, Ajax, FC Twente, AZ, Feyenoord, sc Heerenveen, FC Utrecht en Vitesse bij de organisatie.