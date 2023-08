'Derde club uit de Premier League sluit zich aan in rijtje voor Quilindschy Hartman'

Quilindschy Hartman wordt steeds nadrukkelijker gevolgd vanuit de Premier League. De linksback van Feyenoord werd de afgelopen dagen al in verband gebracht met West Ham United en Burnley. Inmiddels heeft Brighton & Hove Albion zich aan dat rijtje toegevoegd, weer 1908.nl.

YouTube: 'Miljoenenaankoop op de bank bij Feyenoord: eigenlijk waanzinnig'

Toch hoeft men volgens het doorgaans goed ingevoerde medium nog niet te vrezen in Rotterdam-Zuid. Brighton heeft belangstelling, maar concreet is het allemaal nog niet. Datzelfde geldt voor West Ham en Burnley. Volgens 1908.nl wil Feyenoord sowieso niet praten bij een bedrag onder de twintig miljoen euro. De 21-jarige Hartman ligt nog tot de zomer van 2025 vast in De Kuip.

Als het aan Feyenoord ligt, komen daar binnenkort nog wat seizoenen bij. De Rotterdammers willen het contract van de sterkhouder namelijk graag openbreken en verlengen. Hartman kende vorig seizoen zijn grote doorbraak bij Feyenoord. De linkervleugelverdediger kwam uit het niets in de basis. Uiteindelijk was hij goed voor 33 wedstrijden. Daarin was hij goed voor twee treffers.

Ezequiel Bullaude is op zijn beurt wel een stuk dichter bij de uitgang van De Kuip. De Argentijnse middenvelder kan onder Arne Slot niet rekenen op veel speeltijd en mag op huurbasis vertrekken. Er was voor belangstelling voor Bullaude, die koos voor Boca Juniors. Er is volgens 1908.nl echter nog geen akkoord tussen Feyenoord en de grootmacht uit Buenos Aires.