'Volgende Premier League-club toont belangstelling in Quilindschy Hartman; 1908.nl meldt minimumbedrag'

Waar gister bekend werd dat West Ham United geïnteresseerd is in Quilindschy Hartman, meldt 1908.nl dinsdagochtend dat er nog een andere Premier League-club de verdediger volgt. Promovendus Burnley zou miljoenen over hebben voor de 21-jarige linksachter. Bij de club van Vincent Kompany zou Hartman moeten gaan fungeren als de terug naar Chelsea vertrokken Ian Maatsen.

Het doorgaans goed geïnformeerde Feyenoord-medium weet dat The Clarets tot dusverre nog geen concrete toenadering hebben gezocht met de clubleiding van de Rotterdammers. Er wordt echter zeker niet uitgesloten dat dat later deze transferwindow nog wél gaat gebeuren. Burnley beschikt op dit moment alleen over Charlie Taylor als optie op de linksbackpositie.

Artikel gaat verder onder video

Eerder werd gemeld dat West Ham ook gecharmeerd is in Hartman. The Hammers pakten echter nog niet door met officiële biedingen. Feyenoord is overigens niet van plan om de talentvolle verdediger zomaar te laten gaan. De geschatte waarde van Hartman ligt naar verluidt boven de twintig miljoen euro. Voor biedingen onder dat bedrag wil Feyenoord niet eens onderhandelen.

De landskampioen van het afgelopen Eredivisieseizoen hoopt echter dat Hartman gewoon bij Feyenoord blijft en zijn contract gaat verlengen. De linksback had vorig seizoen een belangrijk aandeel in het veroveren van de titel en laat tijdens de voorbereiding om het nieuwe seizoen alweer een goede indruk zien. In de oefenwedstrijd tegen Benfica was Hartman goed voor een assist op Santiago Gimenez.