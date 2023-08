Dest meteen beschikbaar voor PSV tegen Rangers; Peter Bosz krijgt meer goed nieuws

PSV kan dinsdagavond in de uitwedstrijd tegen Rangers FC meteen een beroep doen op Sergiño Dest. De kersvers aanwinst van de Eindhovenaren is ingeschreven en dus direct speelgerechtigd voor zijn nieuwe werkgever. Er was kort voor vertrek naar Schotland meer goed nieuws voor trainer Peter Bosz.

Dest speelt de rest van dit seizoen op huurbasis voor PSV. De club van Bosz kan hem over een jaar voor tien miljoen euro definitief overnemen van FC Barcelona, zo wist Fabrizio Romano te melden. Dest gaat in het Philips Stadion spelen met rugnummer 8. Hij kan dinsdagavond (21.00 uur) op bezoek bij Rangers meteen zijn debuut maken in het shirt van zijn nieuwe club.

Ook op het middenveld ziet Bosz zijn opties groter worden. In die linie zijn aanwinsten Jerdy Schouten en Malik Tillman ook beschikbaar voor de oefenmeester. In de voorhoede keert smaakmaker Noa Lang terug bij de groep. Hij zat vorige week tegen Sturm Graz op de bank omdat hij niet helemaal fit was. Daarna ontbrak hij tegen Vitesse helemaal bij de selectie.

Bosz kan in Glasgow geen beroep doen op twee andere verdedigers. Patrick van Aanholt viel tegen Vitesse geblesseerd uit en is niet van de partij. Datzelfde geldt voor Phillipp Mwene, die nog altijd niet fit genoeg is om te spelen. De Duitser wordt daarnaast is verband gebracht met een terugkeer naar de Bundesliga. FSV Mainz 05 wil hem overnemen van PSV.