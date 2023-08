'Deze club staat er vlak voor de Eredivisie-start het slechtst voor'

Het nieuwe Eredivisie-seizoen begint over een week en het gaat veel over de titelkandidaten. Maar welke club staat er momenteel het slechtst voor? Die vraag wordt besproken in de nieuwste FCUpdate Podcast. Hoofdredacteur Dominic Mostert en FootballTransfers-redacteur Imre Himmelbauer wijzen dezelfde club aan.

Bekijk de volledige podcast op YouTube of hieronder via Spotify! Vanaf minuut 35.52 wordt besproken welke clubs er het slechtst voor staan.