Ajax-supporters zijn het eens: deze speler was de grote uitblinker in de eerste helft tegen Dortmund

Ajax houdt Borussia Dortmund vooralsnog op een 1-1 tussenstand, maar mag daarvoor doelman Geronimo Rulli met name bedanken. De Argentijn, die de afgelopen periode meerdere keren kritiek kreeg wegens zijn optredens, is tot dusverre de grote uitblinker bij de Amsterdammers. Rulli wist enkele keren uitstekend te reageren op kansen van de Duisters. Ook op X laten supporters weten dat ze zijn te spreken over de eerste helft van de keeper.