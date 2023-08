Edson Álvarez moet heel even nadenken, maar noemt dan verrassende beste speler met wie hij heeft gespeeld

Antony is de beste speler met wie Edson Álvarez tot dusverre heeft gespeeld. Dat zegt de middenvelder in een speciaal ‘kennismakingsvideo’ van West Ham United. Daarin geeft de kersverse aanwinst ook antwoord op het mooiste stadion waarin hij heeft gespeeld en zijn mooiste doelpunt.

Álvarez arriveerde in de zomer van 2019 bij Ajax. De Amsterdammers zagen in de Mexicaan in eerste instantie de potentiële opvolger van Matthijs de Ligt, maar hij speelde zijn beste wedstrijden als verdedigende middenvelder. Álvarez bekroonde een aantal goede jaren in Nederland onlangs met een transfer naar West Ham United. Hij had Ajax een jaar geleden al in kunnen ruilen voor een club uit de Premier League, maar de Nederlandse recordkampioen wilde niet meewerken aan een overstap naar Chelsea.

Ajax had met Sébastien Haller, Lisandro Martínez, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui al genoeg sterkhouders uitgezwaaid. Ook Antony trok vorige zomer de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht. De Braziliaan verkaste voor een recordbedrag van 100 miljoen euro naar Manchester United. Hoewel Antony in Engeland nog niet volledig tot wasdom is gekomen, heeft hij op Álvarez een goede indruk gemaakt. “De beste speler met wie ik samen heb gespeeld? Er zijn veel goede spelers, maar ik ga voor Antony”, aldus de Mexicaan.

Het Signal Iduna Park van Borussia Dortmund is het mooiste stadion waarin Álvarez heeft gespeeld. De middenvelder was in het najaar van 2021 met Ajax in de Champions League te gast bij de Duitse topclub. Het treffen in Dortmund eindigde in een 3-1 Amsterdamse zege. Álvarez bewaart goede herinneringen aan zijn Champions League-avonturen met Ajax. In dat toernooi scoorde hij ook zijn favoriete goal. “Omdat het een speciale is, kies ik voor mijn eerste doelpunt in de Champions League tegen Lille.”