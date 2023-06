Gabriela Cavallin brengt Antony in het nauw: 'Toen dacht ik: het is voorbij'

Gabriela Cavallin heeft voor het eerst van zich laten horen sinds zij Antony heeft beschuldigd van huiselijk geweld, het toebrengen van lichamelijk letsel en bedreiging. De ex-vriendin van de aanvaller van Manchester United onthult in een tv-interview enkele schokkende details over de turbulente relatie.

Begin deze maand onthulde de Braziliaanse tak van ESPN dat Cavallin aangifte heeft gedaan tegen Antony. Eén van de incidenten zou hebben plaatsgevonden in de zomer van 2022, toen de linkspoot nog speler van Ajax was. De feiten zouden zich rond een nachtclub in São Paulo hebben afgespeeld. Nadat Cavallin, op dat moment zeventien weken zwanger, de relatie met de voetballer zou hebben verbroken, zou ze door Antony 'met behulp van bewakers' van het toneel verwijderd zijn, aan haar arm zijn getrokken en in een auto zijn geduwd. "Hij viel me aan en duwde me tegen de deur. Toen dacht ik: het is voorbij", vertelt Cavallin nu.

Artikel gaat verder onder video

Bij een ander incident zou Cavallin gevangen gehouden zijn door Antony. "Hij sloopte mijn koffer en pakte mijn handtas en paspoort af. Hij maakte mijn telefoon kapot, hij wilde me niet laten gaan. Ik was van 22.00 tot bijna 03.30 uur zijn gevangene. Ik wilde gewoon weg en hij liet mij niet gaan voordat ik alles had gewist. Het was volgens mij zijn moeder die zijn fysiotherapeut om hulp vroeg. Niemand kon hem onder controle houden."

Antony en Manchester United hebben vooralsnog niet op de beschuldigingen van Cavallin gereageerd.