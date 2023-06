Antony doorbreekt stilte en reageert op beschuldigingen ex-vriendin: 'Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt'

Manchester United-aanvaller Antony heeft middels een statement gereageerd op de vermeende bedreiging en mishandeling van zijn ex-vriendin Gabriela Cavallin. Zij deed begin deze maand aangifte tegen de oud-speler van Ajax, die vervolgens lange tijd niets van zich liet horen. Daar heeft hij inmiddels verandering in gebracht. Antony ontkent schuldig te zijn en verwacht dat dat ook uit het onderzoek zal komen.

Antony heeft een bewogen jaar achter de rug. De Braziliaan begon het afgelopen seizoen nog als speler van Ajax en had in de eerste twee competitiewedstrijden ‘gewoon’ een basisplaats. Maar na zijn glansoptreden in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen weigerde hij nog te trainen of in actie te komen voor Ajax. De vleugelspeler stond in de nadrukkelijke belangstelling van Manchester United, dat uiteindelijk bijna honderd miljoen euro betaalde om hem naar Engeland te halen.

De Braziliaan kon tijdens zijn eerste seizoen als speler van Manchester United niet altijd aan de hoge verwachtingen voldoen. Hij behoorde desondanks tot de Braziliaanse selectie voor het afgelopen WK in Qatar. Antony besloot het afgelopen seizoen met acht doelpunten en drie assists in 44 wedstrijden in alle competities. Hij ontbrak in de laatste duels wegens een blessure. Rustig rond zijn persoon bleef het echter niet. Begin deze maand meldde de Braziliaanse tak van ESPN dat zijn ex-vriendin aangifte tegen hem heeft gedaan. Cavallin beschuldigt de aanvaller van huiselijk geweld, het toebrengen van lichamelijk letsel én bedreiging.

Een reactie namens Antony op bovenstaande beschuldigingen bleef lang uit, maar hij heeft middels een statement inmiddels dus van zich laten horen. De voetballer richt zich daarin tot zijn vrienden, fans en volgers. Antony vertelt zich in de voorbije weken bewust stil te hebben gehouden, zodat men op de achtergrond ongestoord het onderzoek kon doen. “Maar tijdens deze periode hebben mijn familie en ik in stilte geleden. Ondanks het feit dat ik ben opgegroeid onder moeilijke omstandigheden, heb ik nog nooit zoiets meegemaakt”, aldus Antony.

De voetballer vindt dat hij door de beschuldigingen publiekelijk onterecht werd veroordeeld. “Na het sluiten van het onderzoek zal mijn onschuld worden bewezen en mijn imagoschade tot het verleden behoren”, stelt Antony, die zijn vrienden, fans en volgers bedankt voor de ‘ontelbare’ berichten die hij heeft ontvangen.