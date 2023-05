Antony ontsnapt aan rode kaart, Ten Hag reageert met wissel

Antony heeft zich donderdagavond niet van zijn beste kant laten zien. Er werd een overtreding gemaakt op de Braziliaan, zo vond hij zelf. De scheidsrechter van dienst besloot anders en dus ging de Braziliaan zelf verhaal halen bij de opponent. De vlam sloeg in de pan, liet zich gaan in het relletje, maar kreeg slechts geel voor zijn actie. Voor manager Erik ten Hag was het reden om de buitenspeler niet veel later toch maar naar de kant te halen.