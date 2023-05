United-icoon hekelt 'gestoord' gedrag Antony: 'Ten Hag is zwaar teleurgesteld in hem'

Antony liet zich tijdens het affiche tussen Brighton & Hove Albion en Manchester United van zijn slechtste kant zien. De Braziliaan verloor zijn hoofd nadat de scheidsrechter geen overtreding zag na zijn valpartij. Antony reageerde woedend en trapte Brighton-verdediger Lewis Dunk onbesuisd onderuit en veroorzaakte daarna een opstootje. United-icoon Peter Schmeichel haalt bij Premier League Productions uit naar de ex-Ajacied.

“Ik hou niet van dit soort reacties”, begint de legendarische oud-doelman. “Dit is gestoord en hij mag van héél, héél veel geluk spreken dat hij op het veld mag blijven staan, want dit is natuurlijk een rode kaart. Daar bestaat geen twijfel over”, vertelt Schmeichel.

Zoals gezegd werd Antony gespaard met ‘slechts’ een gele kaart. De manier waarop de Braziliaan vervolgens reageerde, schiet bij Schmeichel in het verkeerde keelgat. “Zoiets kun je niet doen, en dan reageert hij op deze manier… Dat kan niet als speler van Manchester United, je moet jezelf gedragen.” Antony gaf Dunk een schop nadat hij geen overtreding meekreeg van de scheidsrechter. “Dit is wraak, doe dat niet, je kunt dit niet toen in een voetbalwedstrijd”, gaat Schmeichel verder.

Reactie Ten Hag veelzeggend

Ook trainer Erik ten Hag was niet blij met de actie van zijn aanvaller. De oefenmeester haalde Antony vrij snel na het incident naar de kant. “Ten Hag is heel erg teleurgesteld. Natuurlijk is hij teleurgesteld van de nederlaag, maar dit zal toch ook in zijn hoofd blijven zitten”, weet Schmeichel. Manchester United verloor de uitbeurt bij Brighton nadat Alexis Mac Allister een penalty in de 97ste minuut wist te benutten.