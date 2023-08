Einde van een tijdperk: Gianluigi Buffon (45) neemt afscheid

Gianluigi Buffon gaat stoppen als prof. Volgens journalist Fabrizio Romano maakt de 45-jarige keeper zijn besluit binnen enkele dagen officieel bekend. Buffon werd vorige maand nog gelinkt aan een overstap naar Saudi-Arabië, maar heeft zijn laatste wedstrijd dus al gespeeld. De legendarische Italiaan verdedigde afgelopen seizoen negentien wedstrijden het doel van Parma.

Hoewel het contract van Buffon bij Parma nog een jaar doorliep, zwaait hij dus eerder af. De doelman begon en beëindigde zijn carrière bij Parma, maar vergaarde wereldfaam bij Juventus. Ook verdedigde hij 176 keer het doel van Italië, waarmee hij de onbedreigde recordhouder is. De kroon op zijn carrière was de wereldbeker in 2006 met Italië.

Artikel gaat verder onder video

Buffon speelde tussen 1995 en 2001 voor Parma, waarna hij voor 52 miljoen euro overstapte naar Juventus. Daarmee werd hij (destijds) de duurste keeper ooit. Buffon speelde 656 officiële wedstrijden voor Juventus en groeide uit tot een van de beste doelmannen ter wereld. Hij oogstte veel bewondering door de club trouw te blijven na de hedwongen degradatie naar de Serie B. Zo gebeurde het dat een kersvers wereldkampioen in het seizoen 2006/07 uitkwam op het tweede niveau.

In 2018 vertrok Buffon naar Paris Saint-Germain, maar een jaar later keerde hij weer terug bij Juventus. Na twee seizoenen, waarin hij 29 officiële duels op zijn naam schreef, koos Buffon voor een terugkeer naar zijn oude liefde Parma. In februari 2022 werd hij na een 0-0 gelijkspel tegen Benevento de eerste doelman ooit in het mannenvoetbal met 500 clean sheets (322 voor Juventus, 92 voor Parma, 9 voor PSG en 77 voor Italië). Buffon kwam de afgelopen twee seizoenen tot 45 optredens.