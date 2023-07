'Twijfelende Buffon kan op 45-jarige leeftijd nog één grote klapper maken'

Gianluigi Buffon (45) twijfelt over zijn toekomst als actief voetballer. De legendarische keeper verdedigde afgelopen seizoen negentien wedstrijden het doel van Parma in de Serie B en heeft nog een contract voor één seizoen bij die club. Waar de keuze leek te gaan tussen stoppen of een extra jaar doorgaan bij Parma, zou Buffon volgens Italiaanse media ook nog een laatste grote klapper kunnen gaan maken.

De krant Corriere dello Sport meldt namelijk dat een niet nader genoemde club uit Saudi-Arabië een zeer lucratieve aanbieding bij Buffon zou hebben neergelegd. De keeper zou een netto jaarsalaris van 30 miljoen euro aangeboden hebben gekregen om zijn loopbaan te vervolgen in het Midden-Oosten, zo weet de krant te melden.

Buffon had zijn loopbaan ongetwijfeld graag afgesloten in de Serie A, de competitie die hij met Juventus liefst tien keer wist te winnen. Met Parma plaatste hij zich afgelopen seizoen ook voor de play offs om promotie naar het hoogste niveau af te dwingen. Over twee wedstrijden was Cagliari echter te sterk in de halve finale, waardoor het roemruchte Parma volgend seizoen opnieuw op het tweede niveau actief is.

Mocht Buffon zich laten verleiden tot een lucratieve overstap naar Saudi-Arabië, dan treft hij een keur aan bekende namen. Zo is Cristiano Ronaldo sinds afgelopen winter actief in het land en trokken de afgelopen weken ook spelers als Karim Benzema, N'Golo Kanté en Edouard Mendy naar het steenrijke land. Ook Hakim Ziyech had hen achterna gekund, maar zijn overgang naar Al-Nassr hangt aan een zijden draadje. Vurnon Anita is vooralsnog de enige Nederlander die de overstap naar Saudi-Arabië maakt.