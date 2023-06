Vurnon Anita volgt supersterren en verlaat Nederland voor avontuur in Saudi-Arabië

Vurnon Anita gaat in de herfst van zijn carrière nog een keer op avontuur in het buitenland. De 34-jarige middenvelder laat RKC Waalwijk achter zich en volgt enkele grote voetballers richting Saudi-Arabië. Daar gaat de international van Curaçao spelen bij Al-Orubah.

Die club komt komend seizoen uit op het tweede niveau van Saudi-Arabië. De transfer van Anita werd vrijdagmiddag wereldkundig gemaakt. In het Midden-Oosten gaat de routinier nog een keer een buitenlands avontuur aan. Het was al even duidelijk dat Anita zijn aflopende contract bij RKC niet ging verlengen. In Brabantse dienst speelde Anita afgelopen seizoen in alle competitiewedstrijden mee.

Anita speelde eerder bij Ajax, Newcastle United, Leeds United, CSKA Sofia en Willem II. Daarnaast heeft hij drie interlands voor Oranje achter zijn naam staan. Inmiddels speelt hij voor de nationale ploeg van Curaçao. Eerder nam RKC al afscheid van onder meer Mats Seuntjens, Pelle Clement, Florian Jozefzoon, Iliass Bel Hassani en Saïd Bakari. Ook is er volgens Voetbal International interesse voor Juriën Gaari.

De 34-jarige Anita volgt met zijn opvallende stap meerdere grote spelers. Zo zijn onder meer Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Rúben Neves en N'Golo Kanté ook al in Saudi-Arabië te vinden. Daar lijken de komende maanden nog veel spelers bij te gaan komen. Hakim Ziyech staat op het punt op Chelsea te verlaten van Al-Nassr. Zij spelen allemaal wel een niveautje hoger dan Anita en zijn nieuwe werkgever Al-Orubah.