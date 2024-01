‘Ik was voor Ajax een goedkopere optie geweest dan Henderson, mijn telefoon staat altijd aan’

staat niet onwelwillend tegenover een terugkeer bij Ajax. De 34-jarige middenvelder laat donderdag doorschemeren dat hij een rentree in de Johan Cruijff ArenA zou overwegen.

Anita is tegenwoordig op het tweede niveau in Saudi-Arabië actief bij Al-Orobah. In gesprek met ESPN laat hij desgewenst zijn licht schijnen over de transfer van Jordan Henderson naar Ajax. De Engelse middenvelder rondde zijn komst van Al-Ettifaq donderdagavond definitief af. "Het ging niet echt lekker met dat team, maar toch denk ik dat Henderson een vaste waarde kan zijn bij Ajax”, reageert Anita.

Volgens de controleur is er in Saoedi-Arabië ‘heel sceptisch’ gereageerd op de transfer van Henderson naar Ajax. “Ook mijn teamgenoten reageerden heel verbaasd op de transfer. 'Gaat hij echt naar Ajax?', zeggen ze dan. “Volgens mijn teamgenoten had Ajax ook voor een veel goedkopere optie kunnen kiezen. Eentje met een Ajax-DNA”, knipoogt Anita. Daarna serieus: “Als Ajax belt, staat mijn telefoon altijd aan."

Artikel gaat verder onder video

Anita doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde van 2008 tot en met 2012 in de hoofdmacht van de Amsterdamse club. Daarna diende hij achtereenvolgens Newcastle United, Leeds United, Willem II, CSKA-Sofia, RKC Waalwijk en sinds afgelopen zomer Al-Orobah.