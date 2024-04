Ajax-fans woedend om berichtgeving van Dominic Hogan over Jordan Henderson

is recent gespot op het trainingscomplex van Liverpool om te werken aan zijn fitheid, zo meldt Dominic Hogan van de Daily Mail. Het nieuws van de Engelse journalist zorgt online bij supporters van Ajax voor veel boze en verontwaardigde reacties. Tim van Duijn van Voetbal International garandeert dat de Engelse middenvelder inmiddels weer in Amsterdam is, maar ontkracht niet dat hij recent wel bij Liverpool was.

Henderson speelde zijn laatste wedstrijd voor Ajax op 17 maart tegen Sparta Rotterdam. Hij meldde zich vervolgens voor de interlandperiode bij Engeland en trainde mee, maar kwam uiteindelijk niet in actie. Vervolgens ontbrak de ervaren middenvelder vanwege een spierblessure in de duels van Ajax met PEC Zwolle, Go Ahead Eagles, Feyenoord en FC Twente.

Volgens de Daily Mail was Henderson 'recent' in Engeland om bij zijn oude club Liverpool te werken aan zijn herstel. “Het was een intensieve één-op-één sessie”, schrijft Hogan onder meer.

De berichtgeving van de Engelse journalist zorgt online voor veel boze en verontwaardigde reacties onder fans van Ajax. Zij vragen zich af waarom Henderson niet in Amsterdam kan werken aan zijn herstel. “Vind dit dus echt totaal niet kunnen. Van Hendo welteverstaan. Hij speelt bij Ajax, niet bij Liverpool”, schrijft iemand bijvoorbeeld op X. Een ander reageert met: “Ik vind dit toch raar. Hoort niet.”

Van Duijn, Ajax-watcher van Voetbal International, voelt zich maandagavond op X geroepen om te reageren op de geruchten rondom Henderson. De verslaggever schrijft dat ‘Henderson gewoon in Amsterdam is’. Dat Henderson recent op het trainingscomplex van Liverpool was om aan zijn fitheid te werken, ontkracht hij overigens niet.

