Levende legende Buffon (45) maakt Onana bijzonder groot compliment

Inter-doelman André Onana (27) behoort in de ogen van levende legende Gianluigi Buffon (45) tot "de beste vijf keepers ter wereld." Buffon zelf staat op zijn - zelfs voor een keeper - bijzonder oude dag nog voor een primeur in zijn lange loopbaan.

In een interview met Gazzetta dello Sport laat de Italiaan zich zeer lovend uit over Onana. "Hij heeft vanaf het begin laten zien dat zijn schouders breed genoeg zijn om de druk van het Inter-shirt aan te kunnen", meent Buffon. "Bovendien is het pittig om met Samir Handanovic om een plek onder de lat te moeten vechten."

Onana is niet de enige Serie A-keeper die Buffon bij de beste vijf ter wereld zet. Ook AC Milan-sluitpost Mike Maignan hoort in de ogen van de wereldkampioen van 2006 in dat rijtje thuis. "Hij heeft vorig seizoen al duidelijk laten zien waartoe hij in staat is", prijst Buffon de Fransman. "Dus het verbaast mij helemaal niet dat hij dit jaar weer zoveel opmerkelijke reddingen verricht."

Als állerlaatste van zijn generatie - Buffon debuteerde al in 1995 (!) als prof - is de oud-keeper van onder meer SS Lazio en Juventus nog altijd actief. In de Serie B welteverstaan, op het tweede niveau in Italië, bij zijn eerste club Parma. Daarmee ligt hij op koers voor de play-offs om promotie naar het hoogste niveau, een primeur in zijn lange loopbaan. "Ik heb dat nog nooit meegemaakt, dat ik dat op 45-jarige leeftijd nog mag meemaken bezorgt me een glimlach en geeft me nóg meer motivatie", aldus Buffon.