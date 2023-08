El Ahmadi: 'Hij doet me denken aan Stefan de Vrij, al moet je oppassen met die vergelijking'

Thomas Beelen behoorde zondag tot de uitblinkers bij Feyenoord tegen Fortuna Sittard (0-0), zo stelde Karim El Ahmadi na de wedstrijd. Het hoogtepunt voor Beelen was zijn ingreep om een doelpunt van Iñigo Córdoba te voorkomen: nadat Justin Bijlow uitgleed wist Beelen de schade te herstellen met een uiterste sliding.

Het was niet zijn enige goede actie van de middag, merkte El Ahmadi op bij ESPN. "Hij werd op een gegeven moment door twee man onder druk gezet. Toen stelde hij zijn actie uit en kapte hij ze allebei uit. Ik vind het knap dat je dat kan als jonge verdediger als je weet dat je met tien man staat. Dat deed mij denken aan Stefan de Vrij, die dat ook vaak in zijn spel had. Al moeten we wel voorzichtig zijn om hem meteen tot nieuwe Stefan de Vrij te benoemen. Maar hij maakt een goede indruk."

"Hij is volgens mij 20 jaar (22, red.) en maakt een hele rustige indruk", vervolgde El Ahmadi. "Die bal die hij voor de doellijn weggleed geeft wel aan hoe rustig hij is. Dit is zeker wel een speler die makkelijk kan spelen als Trauner of Geertruida niet kan meedoen. Ik denk niet dat hij is gehaald om er meteen te staan. Er komen nog genoeg wedstrijden voor Feyenoord, dus hij zal vast nog wel aan minuten komen."

Hoewel hij dus kan terugkijken op een goede wedstrijd, en zelfs werd verkozen tot KPN Man of the Match, stond Beelen niet met een goed gevoel voor de camera van ESPN. "Uiteindelijk gaat het om het team en we hebben niet gewonnen, dus dit is een grote teleurstelling. Je wilt het seizoen gewoon goed beginnen. Het is mooi dat ik er dicht tegenaan zit. Je wil je snel aanpassen en laten zien, dus dat is persoonlijk wel mooi."