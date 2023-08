El Ahmadi wijst behalve Wieffer nog een teleurstellende Feyenoord-ster aan

Karim El Ahmadi denkt dat Feyenoord is benadeeld in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard (0-0). De analist van ESPN denkt dat Fortuna-verdediger Rodrigo Guth een rode kaart had moeten krijgen voor een overtreding op Santiago Giménez en vermoedt dat Feyenoord op dat moment ook een strafschop toe kwam.

Arbiter Rob Dieperink wees aanvankelijk ook naar de stip, maar kende op advies van de VAR een vrije trap toe. De overtreding zou net buiten het strafschopgebied zijn begaan. Verder trok hij een gele kaart in plaats van een rode, omdat er met Ivo Pinto nog een Fortuna-verdediger in de buurt was. El Ahmadi twijfelt aan de juistheid van beide beslissingen.

"Hoe ik het zie, denk ik dat het een penalty is", zegt hij na het 0-0 gelijkspel. "Ik heb ook niet het gevoel dat Pinto er heel snel bij had gekund. Ik vond het eigenlijk wel een rode kaart. Maar hier lag het niet aan, Feyenoord speelde vanaf het begin heel matig. Ze hadden wel een grote kans via Paixão. Als die erin was gegaan, was het misschien 2-0 of 3-0 geworden, want Fortuna was voetballend ook niet goed."

El Ahmadi vond meerdere spelers 'die vorig seizoen heel goed waren' tegenvallen. Zo was hij in de pauze al kritisch op Mats Wieffer en richt hij na afloop zijn pijlen op Santiago Giménez. "Ik vond Giménez vandaag ook niet goed. Je kunt zeggen dat hij geen vakantie heeft gehad en geen wedstrijdritme heeft, maar het was niet best."