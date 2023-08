Feyenoord loopt na een speelronde al achter op concurrenten; hoofdrol voor arbitrage

Feyenoord heeft zondag in de eerste speelronde zeer kostbaar puntverlies geleden. In De Kuip kwam de formatie van Arne Slot niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Fortuna Sittard. Het was een zware wedstrijd voor de Rotterdammers, die al na 25 minuten een rode kaart kregen. Dat mag echter niet als het enige excuus voor de remise worden gebruikt, want Feyenoord speelde allesbehalve een goede wedstrijd.



Feyenoord-trainer Arne Slot besloot twee wijzigingen door te voeren in zijn basisopstelling ten opzichte van de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (0-1 verlies). De belangrijkste wijziging was het verkiezen van Bart Nieuwkoop, die deze week pas gepresenteerd werd als speler van Feyenoord, boven Marcus Pedersen. Het werd op z’n zachtst gezegd een bijzondere rentree in De Kuip voor de rechtsback. Nieuwkoop begon veelbelovend aan het duel met Fortuna Sittard, want hij was in de uiterst slordige openingsfase van het duel één van de meest gevaarlijke spelers aan de kant van Feyenoord. Dat kwam vooral door zijn aanvallende acties, want meermaals zorgde de verdediger met voorzetten voor gevaar voor de goal van de Limburgers.



Van die dreiging van Nieuwkoop kon de formatie van Arne Slot vroeg in de eerste helft al geen gebruik meer maken, want de rechtsback kreeg een directe rode kaart na een charge op Iñigo Córdoba. In eerste instantie gaf scheidsrechter Rob Dieperink een gele kaart, maar nadat VAR hem de videobeelden liet zien besloot hij Nieuwkoop met rood van het veld te sturen. Een gigantische tegenvaller voor Feyenoord, dat het tot die rode kaart sowieso lastig had. De ploeg van Arne Slot was slordig aan de bal en Mats Wieffer was daar het beste voorbeeld van. De middenvelder was in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV al matig en maakte ook tegen de Limburgers een slechte indruk.

De rode kaart zorgde ervoor dat Arne Slot ging ingrijpen, want de oefenmeester moest zijn systeem aanpassen. Ramiz Zerrouki werd het slachtoffer van de rode kaart van Nieuwkoop. Hij werd vervangen voor Thomas Beelen, die centraal achterin kwam te spelen. Dat gebeurde vlak voor de rust, waarna Arne Slot tijdens de thee een kwartier de tijd had om de boel goed neer te zetten. Het hielp niet mee dat Feyenoord moet tien man op het veld stond, maar de Stadionclub kwam zelf ook zeer matig voor de dag. Te veel spelers van de regerend landskampioen haalden het gewenste niveau simpelweg niet. Er zat weinig energie in Feyenoord, dat een veel te laag baltempo hanteerde tegen de bezoekers uit Sittard.

Toch leek Feyenoord in de tweede helft de uitgelezen kans te krijgen om terug te komen in de wedstrijd, toen Dieperink na een overtreding op Gimenez naar de strafschopstip wees. Echter, kwam ook in deze situatie VAR aan de lijn. De overtreding op de Mexicaan vond buiten het strafschopgebied plaats, waardoor de strafschop werd teruggedraaid. Bij Feyenoord dacht men dan wél aan een rode kaart, maar het blijft ‘slechts’ bij geel.

In de slotfase zette het tiental Feyenoord alles op alles om de drie punten binnen te halen. Slot liet spits Ayase Ueda debuteren en zette hem naast Gimenez in de punt van de aanval. Het leverde Feyenoord echter niets op. De grootste kans was nog voor de bezoekers uit Limburg, nadat Justin Bijlow uitgleed. Beelen voorkwam op de doellijn ternauwernood een late overwinning voor Fortuna Sittard. Ondanks dat is het voor Feyenoord een zeer vervelende start van het seizoen. Net als vorig jaar komt het in eigen huis niet langs Fortuna Sittard.