Arne Slot grijpt hard in na rode kaart Bart Nieuwkoop: Ramiz Zerrouki zwaar teleurgesteld naar de kant bij Feyenoord

Feyenoord was er na de nederlaag tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal alles aan gelegen thuis tegen Fortuna Sittard en goede wedstrijd neer te zetten, maar het gaat vooralsnog niet van harte. De formatie van coach Arne Slot moest door een rode kaart voor Bart Nieuwkoop al na 24 minuten verder met tien. De oefenmeester besloot in eerste instantie geen wissel door te voeren, maar kwam daar zo'n tien minuten later op terug. Slot besloot Ramiz Zerrouki naar de kant te halen, die zichtbaar baalde van het besluit van zijn trainer.

Het hing daarvoor al een tijdje in de lucht, maar Feyenoord en FC Twente maakten in mei eindelijk melding van de aanstaande transfer van Zerrouki. De middenvelder stond al geruime tijd op het verlanglijstje van de Rotterdammers, maar FC Twente wilde meermaals niet meewerken aan een vertrek van z'n sterkhouder. De Tukkers veegden eerder dit kalenderjaar nog een miljoenenbod uit Rotterdam van tafel. Een paar maanden later was het dan toch raak voor de landskampioen. Zerrouki staat in De Kuip voor een zware taak. Hij zal, samen met Mats Wieffer, de vertrokken Orkun Kökçü moeten doen vergeten.

Artikel gaat verder onder video

Daar kwam in de kraker tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal nog maar weinig van terecht. Het gemis van Kökçü, die Feyenoord als aanvoerder naar de eerste landstitel sinds 2017 loodste, deed zich meteen voelen. Er was na afloop van het duel met PSV kritiek op het Rotterdamse middenveld, maar Slot behield voor het thuisduel met Fortuna Sittard vertrouwen in Wieffer én Zerrouki. De laatstgenoemde heeft de rust echter niet gehaald. De rode kaart voor Nieuwkoop na 24 minuten betekende dat Slot een defensieve wissel moest doorvoeren. Hij bracht Thomas Beelen, die zijn debuut maakt, voor Zerrouki. Zo heeft de middenvelder, wiens frustratie van zijn gezicht af te lezen was, een teleurstellend Eredivisiedebuut achter de rug.

Op X, voorheen Twitter, laten Feyenoord-supporters hun licht schijnen over de wissel van Zerrouki. Niet iedereen snapt de beslissing van Slot om de international van Algerije naar de kant te halen.

Volg de ontmoeting tussen Feyenoord en Fortuna Sittard in ons live verslag!