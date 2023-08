Scheidsrechter Rob Dieperink de gebeten hond: 'Terecht geen penalty voor Feyenoord, maar dan moet het wel rood zijn!'

Scheidsrechter Rob Dieperink heeft zijn handen vol aan het duel tussen Feyenoord en Fortuna Sittard. Bart Nieuwkoop werd al na 24 minuten met rood van het veld gestuurd en in de tweede helft leek de thuisploeg een strafschop te krijgen na een overtreding van Rodrigo Guth op Santiago Giménez. De Mexicaan stond al met de bal in zijn handen, maar na ingrijpen van de VAR besloot Dieperink geen strafschop maar een vrije trap te geven. En Guth? Die kwam er vanaf met een gele kaart, waar rood misschien wel op zijn plaats was geweest. Op X, voorheen Twitter, zijn de meeste Feyenoord-supporters het erover eens dat Dieperink de verkeerde beslissing heeft genomen.

Feyenoord speelt al bijna een uur met een man minder door de rode kaart voor Nieuwkoop na 24 minuten. De vleugelverdediger keerde eerder deze week na twee succesvolle seizoenen in België terug in Rotterdam en mocht van Arne Slot meteen in de basis beginnen, maar heeft een rampzalige rentree in De Kuip achter de rug. Hoewel Feyenoord met een man minder speelt, zet het Fortuna Sittard in het tweede deel van de tweede helft flink onder druk. Dat leidde na dik een uur spelen bijna tot een grote kans voor Giménez, ware het niet dat hij door Guth onreglementair naar de vlakte werd gewerkt.

Artikel gaat verder onder video

Scheidsrechter Dieperink hoefde niet lang na te denken en wees naar de stip. Op de beelden werd echter al duidelijk dat de overtreding zeer waarschijnlijk buiten de zestien was begaan. Daar dacht de VAR ook zo over. De videoscheidsrechter fluisterde Dieperink in dat het geen strafschop, maar een vrije trap was. De leidsman trok zijn eerste beslissing in en gaf Guth vervolgens een gele kaart. Feyenoord-supporters vragen zich op X echter af of de Fortuna Sittard-verdediger geen rode kaart verdiende. Giménez leek immers recht op het doel af te gaan en daarmee een grote scoringskans te krijgen. Dieperink hield het echter bij geel.