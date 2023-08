‘Er moet iemand weg na de komst van Schouten, Til is dan het meest logisch’

De komst van Jerdy Schouten naar PSV lijkt niet ver weg meer. De middenvelder van Bologna lijkt voor 12 miljoen euro over te komen uit Italië, in de FCUpdate Podcast wordt er aandacht besteed aan de nieuwe transfer van PSV. Er wordt gebeld met FCUpdate-journalist Mounir Boualin, die een tijdje geleden al aangaf dat de Eindhovenaren concrete interesse hadden in de geboren Zeelander.

