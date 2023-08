Excelsior bezorgt matig Ajax eerste puntverlies: invaller Klaassen redt punt

Ajax is al in de tweede speelronde van de Eredivisie tegen het eerste puntverlies aangelopen. In Rotterdam hield het bescheiden Excelsior de ploeg van trainer Maurice Steijn op een 2-2 gelijkspel. De Kralingers bogen een 0-1 achterstand om in een kleine voorsprong, maar Davy Klaassen voorkwam als invaller dat de Amsterdammers zelfs tegen een nederlaag aanliepen.

Beide clubs hadden hun eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen winnend afgesloten en hoopten daar zaterdag een tweede overwinning aan toe te voegen. Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen liet zijn basiself die vorige week op bezoek bij NEC met 3-4 wist te winnen grotendeels intact; alleen de doordeweeks op de training geblesseerd geraakte Lennard Hartjes ontbrak. Hij werd vervangen door Noah Naujoks.

Ajax-trainer Maurice Steijn deed eveneens een wijziging ten opzichte van vorige week, toen Heracles Almelo met 4-1 werd verslagen. Rechtsbuiten Carlos Forbs debuteerde in Kralingen, waardoor Mohammed Kudus een linie teruggehaald werd naar de '10'-positie. Dat ging weer ten koste van Kenneth Taylor, die op de bank plaatsnam. Onder de lat kreeg Jay Gorter opnieuw de voorkeur boven Diant Ramaj als vervanger van de vorige week geblesseerd geraakte eerste doelman Gerónimo Rulli.

Nadat Lazaros Lamprou al in de openingsminuut een kansje had gekregen (zijn halve omhaal belandde niet tussen de palen) ontspon zich op het warme kunstgras in Kralingen al snel een duel waarin Ajax veelvuldig in balbezit was. De eerste kans viel na een kwartier te noteren, toen aanvoerder Steven Bergwijn spits Brian Brobbey vond. Het schot met links ging echter recht op Excelsior-doelman Stijn van Gassel af. Nadat Benjamin Tahirovic het van afstand had geprobeerd (over) was het na ruim twintig minuten alsnog raak toen Forbs drukzette op Serano Seymor. Brobbey kreeg de bal op een presenteerblaadje en faalde deze keer oog in oog met Van Gassel niet: 0-1.

GOAAAAL

Brian Brobbey

Assist: Carlos Forbs

Excelsior: 0-1 :Ajax#excaja pic.twitter.com/A9DPiYxO34 — ' Burak | Dutch League #Eredivisie 🇹🇷🇳🇱 (@DutchLeagues) August 19, 2023

Excelsior beperkte zich grotendeels tot tegenhouden. Nadat Brobbey een tweede treffer wegens buitenspel geannuleerd had zien worden werd het op slag van rust echter alsnog 1-1. Lamprou vond Arthur Zagre, wiens lage teruggetrokken voorzet door de halve zestien van de Amsterdammers rolde en voor de voeten van Sieb Horemans terechtkwam. Zijn schot was Gorter te machtig en dus gingen de ploegen met een 1-1 ruststand de kleedkamers in.

GOAAAAL

Siebe Horemans

Assist: Arthur Zagre

Excelsior: 1-1 :Ajax#excaja pic.twitter.com/oiOFEs20Bx — ' Burak | Dutch League #Eredivisie 🇹🇷🇳🇱 (@DutchLeagues) August 19, 2023

Halverwege voerde Steijn één wijziging door. Owen Wijndal kwam in de ploeg voor de onzichtbare Anass Salah-Eddine. Het was echter Excelsior dat het scherpst aan het tweede bedrijf begon. Na drukzetten op Jakov Medic kwam de bal een minuut na rust op vijf meter voor de voeten van Nikolas Agrafiotis. De Griek volleerde van dichtbij snoeihard en hoog binnen: 2-1.

Ajax moest direct in de achtervolging en kreeg ook al snel een aantal grote kansen op de gelijkmaker. Die waren echter niet besteed aan Tahirovic (schot naast) en Brobbey (kopbal op aangeven van Wijndal, ook naast). Na een uur zat het debuut van Forbs erop; Steijn haalde hem én Branco van den Boomen naar de kant om Davy Klaassen en Kenneth Taylor in te laten vallen.

Ruim tien minuten na zijn entree was het Klaassen die vervolgens voor de gelijkmaker zorgde. Hij stond op de juiste plaats om een indraaiende voorzet van Kudus vanaf de rechterkant bij de eerste paal achter Van Gassel te schieten. Zo was de stand met nog ruim een kwartier te spelen weer in evenwicht en ging Ajax op zoek naar een hernieuwde voorsprong.

GOAAL

Davy Klaassen 🇳🇱

Assist: Mohammed Kudus 🇬🇭

Excelsior: 2-2 :Ajax#EXCAJA pic.twitter.com/HVhecKRF8G — ' Burak | Dutch League #Eredivisie 🇹🇷🇳🇱 (@DutchLeagues) August 19, 2023

Die zou er ondanks kansen voor onder meer Kudus en Taylor echter niet meer komen, waardoor Steijn al in zijn tweede wedstrijd tegen zijn eerste puntverlies met Ajax is aangelopen.