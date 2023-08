Excelsior deelt enorme dreun uit aan NEC: winnende goal in de tiende minuut van de blessuretijd

Excelsior is het nieuwe seizoen verrassend goed gestart. In de Goffert in Nijmegen wonnen de Rotterdammers knap van NEC met 3-4. Opvallend genoeg waren het bijna alleen maar debutanten die voor de doelpunten zorgden.

Van tevoren was NEC vol vertrouwen: de ploeg speelde goed in de voorbereiding en hoopte deze reeks door te zetten door te winnen van Excelsior. Toch was het Excelsior dat na een kwartiertje verrassend op voorsprong kwam. Na een goede actie langs de zijlijn van de uitblinkende Couhaib Driouech kon Nikolas Agrafiotis van dichtbij hard raak schieten. Beide ploegen speelden in de eerste helft op een bedenkelijk niveau, maar tien minuten voor de rust kon NEC eindelijk wat terug doen. Na een goede voorzet vanaf de rechterkant was het Ajax-huurling Youri Baas die in zijn debuutwedstrijd hard raak kon koppen. Hierna kreeg NEC de smaak te pakken en kwam het even later op voorsprong via een knappe goal van uitblinker en eveneens debuterende Sontje Hansen.

Aan het begin van de tweede helft betekende het uitvallen van Sontje Hansen een aderlating voor NEC. Een nog grotere klap was het doelpunt van opnieuw een debutant: Casper Widell van Excelsior: 2-2. Minuten later kwam NEC dan toch opnieuw op voorsprong en was Koki Ogawa het goudhaantje. De Japanse spits raakte bijna geen bal tijdens de wedstrijd, maar stond nu op de goede plek: 3-2. Toch kon NEC de voorsprong toch wéér niet vasthouden: tien minuten later was het opnieuw gelijk. Na een goede voorzet van Arthur Zagre kon invaller en debutant Richie Omorowa simpel binnentikken: 3-3.

Na veel wissels aan beide kanten leek de wedstrijd in een gelijkspel te eindigen, maar toch was het Excelsior dat aan het langste eind trok. Na een lange blessurebehandeling voor Lasse Schöne, kwam er maar liefst 9 minuten blessuretijd bij. Dit gaf Excelsior in minuut 100 de kans om op voorsprong te komen. Omorowa vond debutant Oscar Uddenäs en hij schoot hard raak: 3-4. Een knappe overwinning van Excelsior en een flinke tegenvaller voor NEC, dat vermoedelijk had verwacht verder te zijn dan de Rotterdammers. Misschien lukt het de Nijmegenaren volgende week tegen Heracles. Excelsior heeft in de volgende speelronde een moeilijke wedstrijd op het programma: thuis tegen Ajax.

Man of the Match: Couhaib Driouech